مراسل المنار: توقيف مشتبه به بترويج عملة مزيفة

افاد مراسل المنار انه بعد معاناة طويلة عاشها أهالي الجنوب اللبناني، ولا سيما أبناء القرى الحدودية الأمامية، نتيجة نشاط شخص مجهول الهوية كان يقوم بترويج عملة مزيفة ووقع ضحيته عشرات المواطنين، تمكنت دورية من استقصاء الجنوب بتاريخ اليوم من تنفيذ كمين محكم في مدينة بنت جبيل أسفر عن توقيف المشتبه به (أ.س.)

وقد تبيّن أن الموقوف سكان مدينة بيروت، وضُبط بحوزته مبلغ من المال من فئة المئة دولار أميركي مزورة، إضافة إلى سيارة تحمل لوحة أرقام مزيفة وبطاقة هوية مزورة. وتبين انه ينشط في ترويج هذه العملة في معظم المناطق اللبنانية، ما أدى إلى وقوع العديد من المواطنين ضحية عمليات الاحتيال. وقد احيل الموقوف الى القضاء المختص.