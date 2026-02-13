موسكو: محادثات سلام ثلاثية الأسبوع المقبل

أعلن الكرملين أنّ جولة جديدة من «محادثات السلام» بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستُعقد الأسبوع المقبل، «في إطار الجهود الدولية لتسوية النزاع القائم في أوكرانيا».

وأشار الكرملين إلى أنّ «المناقشات الاقتصادية بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي، من غير المرجح أن تتجاوز مرحلة الكلام قبل التوصل إلى تسوية النزاع»، مؤكداً أنّ أولوية موسكو حالياً تتركّز على إنهاء الحرب قبل الانتقال إلى أي تفاهمات اقتصادية محتملة.

وأوضحت الرئاسة الروسية أنّ «روسيا لم تتخذ قراراً بوقف استخدام الدولار»، لافتة إلى أنّه «إذا رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على استخدام العملة، فسيتعين على الدولار أن ينافس عملات أخرى».

وأكّدت أنّ موسكو «تقترح التعاون في الملفات الاقتصادية»، لكن ذلك يبقى رهناً بتقدّم المسار السياسي.

وكانت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد عقدت اجتماعاً في أبوظبي، الأسبوع الماضي، ضمن جولة ثانية من المحادثات الثلاثية.

المصدر: روسيا اليوم