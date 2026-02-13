الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان في بيان لها الجمعة ان يكون الطقس غدا،غائما إجمالا مع إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة في الفترة الصباحية تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، كما تنشط الرياح لتصل الى 75 كم/س مع بقاء احتمال تخطي ال 75 كلم/س في المناطق الشمالية في تلك الفترة حيث يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، تتساقط الثلوج إعتبارا من 1800 متر ثم تنحسر الأمطار تدريجا خلال الليل ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر هذا اليوم حيث تتأثر المنطقة تدريجا ابتداء من بعد الظهر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يحمل معه امطارا غزيرة، ثلوجا على المرتفعات، عواصف رعدية ورياحا ناشطة، يستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يتحول إلى مستقر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعا اعتبارا من الظهر وترتفع الرطوبة فتتكاثف الغيوم، تهطل أمطار موحلة في بدايتها، ثم تشتد غزارتها وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل الى 75 كم/س، اما في المناطق الشمالية من المتوقع ان تتخطى الـ75 كلم/س ليل الجمعة – صباح السبت، وتتساقط الثلوج إعتبارا من 1900 متر.

السبت: غائم إجمالا مع إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة في الفترة الصباحية تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ، كما تنشط الرياح لتصل الى 75 كم/س مع بقاء احتمال تخطي الـ75 كلم/س في المناطق الشمالية في تلك الفترة حيث يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، تتساقط الثلوج إعتبارا من 1800 متر ثم تنحسر الأمطار تدريجا خلال الليل ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع ونسبة رطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 16 درجة، فوق الجبال من 7 الى 11 درجة، في الداخل من 6 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تشتد أحيانا فتقارب ال75 كم/س، ومن المتوقع ان تتخطى ال 75 كلم/س في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 70 %.

-حال البحر: هائج.

-حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام