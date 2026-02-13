مادة سامة تهزّ سوق حليب الأطفال.. الصين تتحرك وتحقيقات تمتد إلى أوروبا

تجرى تحقيقات في سويسرا وفرنسا بعد ورود تقارير عن تعرض رضع في هاتين الدولتين لمادة السيريوليد نتيجة تناولهم حليبا ملوثا.

أمرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق،أمس الخميس، جميع الشركات المصنعة لحليب الأطفال في البلاد بإجراء اختبارات إلزامية لكشف وجود مادة “السيريوليد” السامة

وجاء القرار بعد أن رُبطت عمليات السحب الواسعة التي شملت علامات كبرى مثل نستله ودانون ولاكتاليس بمورد صيني رئيسي.

على الرغم من أن البيان الرسمي للهيئة لم يُسمِّ أي شركة صينية، فقد تركزت التحقيقات الدولية على شركة “كابيو بايوتيك” ومقرها ووهان، وهي واحدة من أكبر منتجي حمض الأراكيدونيك (ARA) في العالم، وهو مكون أساسي يُستخدم في تركيبات حليب الرضع والمنتجات الغذائية.

وقد تم العثور على مادة السيريوليد في هذا الحمض المصنع من قبل الشركة، مما جعلها في قلب العاصفة العالمية.

وأكدت الهيئة الصينية، الخميس، أنها لم ترصد أي حالات تسمم بالسيريوليد ناجمة عن استهلاك حليب الأطفال الصناعي داخل البلاد حتى الآن.

لم تصدر شركة “كابيو بايوتيك” أي تعليق رسمي على الوضع، ولم تجب على طلبات وكالة فرانس برس المتكررة للحصول على توضيح، رغم تزايد الضغوط الدولية والاهتمام الإعلامي بالقضية.

فرنسا تحقق في وفاة ثالثة و50 حادثة مشتبه بها

تتعمق التحقيقات الرسمية في سويسرا وفرنسا بعد تقارير عن إصابة رضع في البلدين بمادة السيريوليد نتيجة تناولهم حليباً ملوثاً، في ظل مؤشرات متزايدة على أن الأزمة تنبع من مصدر تلوث مشترك.

وضمن هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة طفل ثالث يُشتبه في ارتباطها باستهلاك حليب مشمول بإجراءات السحب الاحترازي، ليصل عدد الوفيات قيد المراجعة إلى ثلاث.

ورغم خطورة المؤشرات، أكدت الوزارة أن “العلاقة السببية لم تُثبت علمياً بعد”، مشيرة إلى أن التحقيقات القضائية والوبائية ما زالت جارية لتحديد طبيعة الصلة بين الحالات.

وكشفت الوزارة عن تلقي بلاغات بنحو 50 حادثة اشتباه، بينها 14 استدعت دخول المستشفى، جميع الأطفال غادروا المستشفى لاحقاً. وثبت في ثماني حالات فقط أن الطفل تناول بالفعل حليباً من الدفعات المسحوبة.

موجة سحب عالمية تشمل نستله ودانون ولاكتاليس

وكانت قد خفضت فرنسا نهاية يناير/كانون الثاني الحد المسموح به من مادة السيريوليد في حليب الرضع إلى النصف، تماشياً مع التوصيات الأوروبية الجديدة. ودفع التشديد شركتي “بوبوت” و”فيتاجيرمين” (مالكة علامة Babybio) إلى سحب دفعات كاملة من حليب المرحلة الأولى، بعد أن كانت مطابقة للمعايير السابقة.

ووصفت الشركتان الخطوة بأنها إجراء احترازي يهدف إلى “تعزيز مستوى الحماية الصحية للرضع”.

منذ ديسمبر/كانون الأول، سحبت شركات نستله ودانون ولاكتاليس منتجات حليب أطفال من عشرات الأسواق، إثر الاشتباه بتلوثها بمادة السيريوليد.

ويُفرز هذا السم بكتيريا “العصوية الشمعية”، ويتميز بقدرته على مقاومة الحرارة والإنزيمات، ما يجعله خطراً حتى في غياب البكتيريا نفسها.

المصدر: يورو نيوز