فنزويلا | “ديلسي رودريغيز” الرئيسة بالوكالة تتعهد إجراء انتخابات حرة

تعهدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة “ديلسي رودريغيز” خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية، تنظيم انتخابات حرة في البلاد.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم إجراء انتخابات “حرة ونزيهة”، أجابت رودريغيز التي تولت السلطة خلفا لنيكولاس مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة مطلع كانون الثاني/يناير بعملية عسكرية في كراكاس قائلة “نعم، بالتأكيد”.

وأضافت عبر مترجم أن “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا يعني دولة حرة يسود فيها العدل” ولكن أيضا “بدون عقوبات، دولة لا تخضع للترهيب الدولي، ولا لمضايقات من الصحافة الأجنبية”.

وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية لعام 2025.

وكانت اتهمت المعارضة التي لا تزال تقول إنها من فاز في هذه الانتخابات، الحكومة بالتزوير، ونشرت أرقاما لمراكز اقتراع تُظهر مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا كفائز.

ولم ينشر المجلس الوطني للانتخابات، المتهم بالخضوع لسيطرة الحكومة، نتائج مفصلة مبررا ذلك بأنه كان ضحية لهجوم إلكتروني.

المصدر: وكالة يونيوز