عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 13 شباط/ فبراير 2026

العناوين

صحيفة الأخبار:

خلط أوراق في ترشيحات “القوات”: معايير وهمية.. والأولوية للمال وستريدا

بعد شهور من نومه في الأدراج: “شورى الدولة” يُحرِّك الطعن في التمديد لدريان

لبنانية زوجة فدائي وأم لقائدين شهيد وأسير | من الجنوب إلى الجنوب: حياةٌ كلّها مقاومة

“أم الرزاينة”.. ولّادة المقاومين من لبنان إلى غزّة

نقابة غير مرخّصة للمدارس الخاصة

صندوق النقد: “الانتظام المالي” قبل نهاية نيسان.. وإلّا!

الاستخبارات المالية بمنهجية البنك الدولي بدلًا من التحقيقات القضائية؟ توسيع دائرة الشبهات بجرائم تبييض الأموال

المفاوضات ماضية… رغم الضغوط | أميركا – إيران: الاتفاق غير مضمون

“التنف” في يد قوات الشرع: أميركا تتخفّف من سورية

صحيفة البناء:

ترامب يتوقع اتّفاقًا نوويًّا جديدا مع إيران الشهر المقبل.. ويلوّح بالحرب مجدّدًا

نتنياهو راض عن لقائه ترامب بعد توبيخه هرتزوغ بقسوة للتأخر في إقرار العفو

انسحاب القوات الأميركية من التنف وقلق من نية إخلال التوازن الإقليمي والداخلي

صحيفة الديار:

الغموض سيد الموقف والقاهرة تتحرك لبنانيًا

خطوات سورية سلبية مقابل “حسن نية لبنانية”

الفضة.. عجز هيكلي يضغط على الأسعار

صحيفة اللواء:

رفيق الحريري “الأسطورة”.. إمبراطورية من زهر الليمون أضاعها المتباكون على ضريحه

حيًّا في ذاكرة الوطن وفي وجدان كلّ لبناني

الاثنين محطة تحوُّل كبرى في حصر السلاح ورواتب القطاع العام

سلام يتثبَّت من الإجراءات في المطار.. وبدء تنفيذ قرارات السراي لإغاثة طرابلس

إعفاءات وتعيينات جديدة في السعودية

ترامب: نريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.. ويهاجم رئيس “إسرائيل”

نتنياهو يعتبر الشروط الأميركية فرصة لاتفاق جيد لا يقتصر فقط على الملف النووي

صحيفة الجمهورية:

الاثنين المرحلة الثانية للحصرية

الحريري في بيروت لذكرى 14 شباط

ماذا تبلغ مسؤول لبناني عن نيات نتنياهو؟

الحرامية متحدون.. والاوادم مشتتون

صحيفة النهار:

بري يردّ كرة الدائرة 16 إلى الحكومة ويُحضّر أوراق ترشّحه

ملف خاص من “النهار”: “ما حدا أكبر من بلده”

رفيق الحريري: ولادة زعامة في الطائف.. ونهاية غيّرت وجه لبنان

هل تتعرّض الانتخابات النيابية في لبنان لخلل قانوني قابل للطعن؟

زيارة وفد “القوات” إلى دمشق: رسالة في التوقيت وتحوّل في المقاربة

صحيفة الشرق:

عون: مصرّون على إجراء الانتخابات وسأوقع مرسوم تشغيل مطار القليعات

المفاوضات الإيرانية – الأميركية تواجه صعوبات والحرب لا تهدّد طهران فقط بل العالم

سلام غادر إلى ميونيخ من مبنى المسافرين!

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

قال خبير في العلاقات الأميركية “الإسرائيلية” إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاسي بحق رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ، بسبب عدم منح العفو لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد ما سبق وقاله قادة المعارضة “الإسرائيلية” عن زيارة نتنياهو المستعجلة لواشنطن بأنها زيارة انتخابية يطلب خلالها نتنياهو من ترامب إكمال ما بدأه في ملف العفو كي يصمت عن إدارة ترامب لملف التفاوض مع إيران. ومن ضمن الطابع الانتخابي للزيارة الحصول على تقسيم أدوار في غزّة بحيث يُدخل ترامب جزءًا من القوّة الدولية إلى منطقة رفح ويبدأ بتسلمها ويطلق منها إعادة الإعمار ويحتفل بالإنجاز بينما تواصل “إسرائيل” القتل والغارات في سائر مدن غزّة حيث السكان وحيث حماس وقوى المقاومة، بينما تسير بسرعة إجراءات السيطرة على الضفّة الغربية من الجانب “الإسرائيلي” مع تصريحات أميركية خجولة تعارض الضم بانتظار ما سوف يحدث مع إيران.

كواليس

تقول مصادر نيابية إن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها إذا تمّ توفير نصاب نيابيّ يكفي لإقرار تعديل يعلق العمل بالمادّة التي تنصّ على إنشاء الدائرة الخاصة بالمغتربين ويعدّل عدد النواب ليعيده إلى 128 نائبًا وما لم يتوفر ذلك يجب توفير نصاب نيابيّ كافٍ لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة لا يبدو أن الاتفاق قائم حولها خصوصًا أن التمديد لشهرين أو ثلاثة شهور لا يغيّر شيئًا في مصير دائرة المغتربين إلا إذا كان تعويضًا عن إلغاء الدائرة عبر نقل الانتخابات للصيف بحيث يكون عدد المغتربين القادرين على المشاركة في الانتخابات أعلى من موعدها الحالي وتوقعت أن يبادر عدد من النواب إلى التقدم باقتراح قانون يدمج تعليق العمل بدائرة المغتربين مع تأجيل موعد الانتخابات للصيف.

صحيفة اللواء:

همس:

تتحدث تقارير وردت من الولايات المتحدة أن حيِّزًا كبيرًا من المحادثات بين ترامب ونتنياهو تركز على المرحلة الثانية من اتفاقية وقف النار في غزّة.

غمز:

يتخوف نائب مخضرم من تضخيم العقبات أمام إجراءات الانتخابات لتأجيلها فترة تتعدى الفترة التقنية.

لغز:



– بات بحكم المؤكد أن مرجعًا كبيرًا يستعد لأن يكون أول من يقدم ترشيحه رسميًا فور افتتاح مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية.

صحيفة الديار:

يتوقّع أن تُقفل وزارة المهجّرين أبوابها بشكل نهائي مع حلول شهر أيار المقبل، في خطوة تندرج ضمن مسار إعادة هيكلة الإدارات العامة وترشيق القطاع العام، على أن تتحوّل إلى مديرية تُلحق بإحدى الوزارات، من دون حسم الخيار النهائي بعد بشأن الجهة التي ستتبع لها إداريًا، بعد تراجع الدور التنفيذي للوزارة، في ظل إنجاز الجزء الأكبر من ملفات العودة والتعويضات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.



وبحسب المعلومات، كانت وزارة المهجّرين قد باشرت منذ فترة عملية توزيع موظفيها على إدارات ووزارات أخرى، وفق حاجات الملاك في تلك المؤسسات، بما يضمن عدم خسارة الكفاءات الوظيفية أو تحميل الدولة أعباء إضافية، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.

أما في ما خصّ الملفات العالقة، لا سيما التعويضات غير المصروفة أو النزاعات غير المحسومة، فقد جرى إنشاء منصة رقمية خاصة لمتابعتها وتوثيقها، على أن تتولى المديرية الجديدة الإشراف عليها، بهدف ضمان الشفافية وتسريع البتّ بالطلبات المتبقية ضمن آلية إدارية واضحة ومحدّدة زمنيًا.



ومن المنتظر أن يعقد شتأينماير سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والإنمائية، إضافة إلى ملف الإصلاحات المطلوبة أوروبيًا لدعم لبنان ماليًا ومؤسساتيًا. كما سيحضر ملف النازحين السوريين بقوة على جدول الأعمال، في ضوء الاهتمام الألماني والأوروبي بإيجاد مقاربات مستدامة لهذه القضية، وفقًا لمصادر مواكبة.



وتبرز أهمية الزيارة أيضًا انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به برلين داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى فيه لبنان إلى توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد خلال الأشهر المقبلة. كذلك سيجري البحث في استمرار دعم ألمانيا للجيش اللبناني ومشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل البحرية، بما يعكس التزامها باستقرار لبنان وأمنه البحري، على ما تؤكد المصادر.

صحيفة الجمهورية:

لم تتحرّك أي جهة معنية لفتح تحقيق رسمي في فضيحة مدوّية كشف عنها نائب بارز، ما يؤكّد سطوة مافيا النفط.

باشرت مرجعية رسمية وضع مشروع حيوي يتصل بالأمن القومي بعيدًا من الأضواء، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء بعد إنجازه.

يُتوقع مجيء شخصية إقليمية بارزة خلال أسابيع إلى لبنان، لحسم مسار استحقاق حسّاس، بعد محاولة تمهيدية قام بها خلال زيارته السابقة.

صحيفة النهار:

يؤكد مصدر سوري أنّ ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من معلومات عن تحركات عسكرية غير اعتيادية في منطقة القلمون وريف حمص، لا تعكس الواقع الميداني بدقة.

ومنذ أشهر، أفادت معلومات بأنّ القوات السورية بدأت بإقامة مراكز أمنية حدودية ثابتة على طول الحدود مع لبنان بدءًا من منطقة الهرمل بعدما كان عملها الأمني يقتصر على دوريات متحركة فيما اعتبره مراقبون بداية لتثبيت الحدود.

ومنذ أشهر، أفادت معلومات بأنّ القوات السورية بدأت بإقامة مراكز أمنية حدودية ثابتة على طول الحدود مع لبنان بدءًا من منطقة الهرمل بعدما كان عملها الأمني يقتصر على دوريات متحركة فيما اعتبره مراقبون بداية لتثبيت الحدود. يُلاحَظ أنّ عددًا كبيرًا من شركات السياحة والطيران، تُسوّق لعروض كبيرة في عدد من دول المنطقة لقضاء عطلة عيد الفطر، وثمة إقبال من شريحة كبيرة من اللبنانيين، فيما لم تتّضح حتّى الساعة معالم قدوم المغتربين اللبنانيين والرعايا الخليجيين وسواهم إلى لبنان، نتيجة ترقّب الأوضاع الأمنية والسياسية.

فيما أعلن أحد رجال الأعمال الخليجيين إقفال مشاريعه في لبنان، كان عدد من المسؤولين اللبنانيين يستقبلون نظيرًا له من دولة خليجية مجاورة يدرس أبواب الاستثمار في مناطق لبنانية عدة.

تبيّن في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أنّ أسماء كثيرة بلغت سن التقاعد أثناء المماطلة في إقراره، وبالتالي لن تستفيد من القانون الجديد.

انطلقت حملة عبر وسائل التواصل تتهم حاكم مصرف لبنان بالتحريض على رئيس الجمهورية عبر إحدى الناشطات من خارج البلاد، والتي غالبًا ما تقوم بحملات تستهدف سياسيين ومصرفيين يتهمونها بالابتزاز المالي.

