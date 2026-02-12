قوى الأمن: توقيف شخصين لترويجهما المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الخميس، توقيف شخصين روّجا المخدرات في الكسليك وبئر العبد.

وقال البيان “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدرات وترويجها وتوقيف مرتكبيها، توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلة الكسليك. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت دورية من المفرزة من توقيفه بعملية نوعية على متن دراجة آلية”.

وتابع البيان “تبيّن أن الموقوف يُدعى: م.م. (مواليد عام 1995، لبناني). وبتفتيشه وتفتيش الدراجة، عُثر بحوزته على مبلغ مالي بالدولار الأميركي، وهاتف خلوي، و8 أكياس صغيرة الحجم بداخلها مادة مخدّرة، وكيس شفاف بداخله كمية من مادة الماشروم المخدّرة”.

وأضاف البيان “في سياق متصل، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدرات في محلة بئر العبد على متن دراجة آلية. وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويته، وبعملية نوعية تم توقيفه في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية نوع «GR»، وهو: ك.ح. (مواليد عام 2002، لبناني). وقد ضُبط معه 41 طبة بلاستيكية بداخلها مادة مخدّرة، و5 أكياس بداخلها مادتا الحشيشة والماريجوانا، ومبلغ مالي، وهاتفان خلويان”.

وختم البيان “سُلّم الموقوفان والمضبوطات، مع الدراجتين الآليتين، إلى القطعتين المعنيتين لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام