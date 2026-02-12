“نقابة عمال المخابز” في بيروت حددت موعد إجراء انتخاب 6 أعضاء

عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان اجتماعًا، الخميس، برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري وحضور الأعضاء، حيث قدّم المصري عرضًا مفصّلًا عن “الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظروف الراهنة والاتفاقيات مع المعنيين بما يخص عمال المخابز والأفران، وتحديد موعد لإجراء انتخابات نصفية لستة أعضاء انتهت ولايتهم بالقرعة”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم تحديد موعد إجراء الانتخابات يوم الاثنين في 2026/3/2 من الساعة الواحدة لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في مركز النقابة، وطى المصيطبة – بناية الزهيري، الطابق الثالث، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجَّل الانتخابات ليوم الاثنين 2026/3/9 في المكان والزمان المذكورين أعلاه”.

وتابع البيان: “كما تقرر فتح باب الترشيح إلى عضوية المجلس، على أن يكون المرشح مستوفيًا الشروط القانونية ومسدّدًا اشتراكاته، وأن يقدّم طلب الترشيح خلال الدوام الرسمي إلى أمانة سر النقابة مرفقًا بصورة عن الهوية أو صورة إخراج قيد وسجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرًا، ويُقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام