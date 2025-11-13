تأجيل المؤتمر الصحافي لـ”نقابات الأفران والمخابز”.. ما الأسباب؟

أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، في بيانٍ له الخميس، “تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّرًا عقده يوم غدٍ الجمعة في 14 تشرين الثاني الحالي، والذي كان سيتناول فيه رئيس الاتحاد النقيب ناصر مهدي سرور ملفَّ إجازات العمل للعمال السوريين وموضوع الضمان الاجتماعي”.

ولفت البيان إلى أن “هذا التأجيل جاء بسبب تطورات حصلت في القطاع، ونتيجة عوامل متعددة تعيق في الوقت الراهن تطبيق القرار المتعلق بإجازات العمل، ما يستدعي مزيدًا من التشاور والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية”.

وأوضح البيان أن “الاتحاد سيُعلن عن موعد جديد للمؤتمر لاحقًا، على أن يُعقد في إطار جمعية عمومية يدعو إليها الاتحاد لاتخاذ الموقف النهائي من القرار، بما يضمن استقرار قطاع المخابز والأفران واستمرارية تأمين الرغيف للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام