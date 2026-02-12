الخميس   
    باكستان تدعم مفاوضات مسقط وتدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي

       أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي اليوم الخميس ان بلاده ترحب بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط، قائلاً إن “ايران وباكستان تقيمان تواصلا وثيقا بخصوص القضايا الاقليمية ونحن ندعم جميع المبادرات على طريق السلام والدبلوماسية”.

      ورحب اندرابي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي بالمحادثات النووية غير المباشرة الاخيرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وامريكا في مسقط.

      كما قال ان اسلام اباد تدعم الدبلوماسية والحوار لتسوية جميع القضايا، وترى ان مواقف طهران تحظى باهمية.

      ومضى يقول ان “قادة ايران وباكستان على تواصل وثيق معا”، موضحا ان بلاده تواصل مشاوراتها في مجال القضايا الاقليمية.

      المصدر: ارنا

      الصين تدين هجوم إسلام آباد وتعلن دعمها للأمن والاستقرار في باكستان

      تقرير مصور | اسلام أباد تشيع شهداء الهجوم الارهابي على مسجد السيدة خديجة (ع)

      باكستان: تشييع ضحايا التفجير الذي استهدف مسجداً