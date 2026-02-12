الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 15:04
    لبنان

    الرئيس عون : ثمة ايجابيات تدعو إلى التفاؤل ويجب استغلالها بعيداً من النزاعات والمناكفات


      اشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد من “حركة شباب لبنان ” الى ان “ثمة ايجابيات تدعو إلى التفاؤل ويجب استغلال الفرص المتاحة امامنا لا إضاعتها بالمناكفات والتشكيك والخلافات”.

      واكد ان” ⁠لبنان بطوائفه مصدر غنى ورسالة إلى العالم بالتعددية والحرية للشرق كما للغرب”.

      واعلن ان الملفات تُفتح أمام القضاء ، و”ما حدا فوق راسه خيمة”، لافتا الى ان‏” الاكتظاظ في السجون لا يعالج بالعفو العام بل بالإسراع في المحاكمات وبت مصير الموقوفين ورفع الظلم عن المظلومين”.

      واعتبر الرئيس عون ان” النهوض بالبلد ليس مسؤولية رئيس الجمهورية فقط، بل بتضافر كل الجهود لتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون”، مؤكدا اصراره “على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، ومشيرا الى ان”الإنماء المتوازن خيار لا رجوع عنه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      رئيس الجمهورية استقبل وزير الخارجية الفرنسي: انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود مدخل أساسي لحل الوضع في الجنوب

      الرئيس عون عرض مع عيسى لنتائج زيارة قائد الجيش لواشنطن والتحضيرات لمؤتمر باريس والسفير المصري أكد إلتزام دول الخماسية لنجاحه ودعم بلاده للبنان

      رئيس الجمهورية اطلع من وزراء على شؤون وزاراتهم والتقى وفد نقابة الميكانيك: لإعادة تفعيل القطاع وإنصاف عامليه

