تايوان | الرئيس يحذر من “التمدد الصيني” ويؤكد أن بلاده ليست ورقة تفاوض في أي محادثات أمريكية-صينية

حذّر الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته من أن دولًا في المنطقة ستكون الأهداف التالية للصين في حال سيطرت بكين على الجزيرة، مشددًا على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان بشكل كبير.

وفي مقابلة له، أعرب لاي عن ثقته بموافقة البرلمان على موازنة إضافية بقيمة 40 مليار دولار لتمويل مشتريات دفاعية أساسية، بما في ذلك أسلحة من الولايات المتحدة.

وقال لاي إنه إذا تم ضم تايوان إلى الصين، فإن “طموحات بكين التوسعية لن تتوقف عند هذا الحد”، معتبرًا أن اليابان والفلبين ودولًا أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون عرضة للتهديد، مع تداعيات قد تمتد لاحقًا إلى الأميركيتين وأوروبا.

وأشار إلى أن عمليات الإقالة الأخيرة لعدد من الجنرالات في الجيش الصيني تُعد “وضعًا غير معتاد”، لكنها لا تغيّر من ضرورة استعداد تايوان.

وقبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في بكين في نيسان/أبريل، رحب لاي بأي محادثات من شأنها الحفاظ على الوضع القائم، معتبرًا أن ترامب يسعى إلى “جهد صعب لبناء السلام” يهدف إلى حماية المصالح الأمريكية وردع التمدد الصيني.

وأضاف أن الصين تسعى إلى مكاسب أكبر من الولايات المتحدة في سياق المنافسة التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن تايوان لا ينبغي أن تُستخدم كورقة تفاوض في أي نقاشات أمريكية-صينية.

وتأتي تصريحات لاي في ظل تحذيرات متكررة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن بشأن بيع أسلحة لتايوان، إلا أن الرئيس التايواني أكد أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب بلاده، ولن تحتاج إلى استخدامها “ورقة مساومة” في أي محادثات مع بكين.

وتطالب الصين باعتبار تايوان جزءًا من أراضيها، وهددت باستخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها.

المصدر: وكالة يونيوز