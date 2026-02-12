النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإلغاء بعض الرسوم الجمركية متحديا ترامب

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا، بأغلبية 219 صوتا مقابل 211 صوتا معارضا.

وصوت من الجمهوريين ستة أعضاء ، متجاهلين بذلك تحذير ترامب الذي هدد في منشور له، أن أي جمهوري يصوت ضد الرسوم الجمركية سيواجه عواقب وخيمة في الانتخابات المقبلة.

ويشار إلى أن القرار، سيحال إلى مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن الرئيس سيستخدم حق النقض ضده، ومن غير المرجح أن يحشد الكونغرس أغلبية الثلثين في كلا المجلسين اللازمين لإلغاء حق النقض.

وفي وقت سابق، فشل رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في تمرير إجراء يمنع النواب من الطعن في تعريفات ترامب على السلع الأجنبية حتى شهر يوليو المقبل.

وكان المجلس قد صوت، على قاعدة إجرائية تتضمن بندا يمنع إجراء تصويتات في المجلس لاعتراض تعريفات ترامب حتى منتصف الصيف، إلا أن القاعدة سقطت بفارق ضئيل بعد انضمام ثلاثة نواب جمهوريين، وهم ماسي وباكون وكيلي، إلى صفوف المعترضين.

يذكر أن القيادة الجمهورية في الكونغرس حثت الأعضاء على التريث لتقييم التعريفات الجمركية حتى تقرر المحكمة العليا ما إذا كان ترامب قد تجاوز صلاحياته من خلال فرض التعريفات الجمركية، ومن المتوقع ان يصدر حكم المحكمة العليا الأسبوع المقبل.

