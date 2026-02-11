حركة أمل كرمت السفير أماني: إيران خيار الدفاع عن المظلوم في وجه الظالم

نظّمت حركة أمل برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حفلًا تكريميًا لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، تقديرًا لعمله في لبنان، بحضور ممثل رئيس مجلس النواب خليل حمدان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وحشد من الشخصيات السياسية والنيابية والدبلوماسية والدينية.

وبالمناسبة، تحدث حمدان حيث قال: “شرّفني أخي دولة الرئيس نبيه بري أن أمثّله في هذا اللقاء التكريمي لسعادة السفير السيد مجتبى أماني، واسمحوا لي أن أنقل تحياته وتحيات إخواني في حركة أمل لكم جميعًا، وعبركم، سعادة السفير، إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله، وإلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العظيم، ونحن في رحاب عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني”.

ولفت حمدان إلى أنه “لا يسعنا إلا أن نشيد بالموقف الصلب والحازم، والثبات في كافة الميادين للجمهورية الإسلامية في إيران، بما يميزها بالأساس بالنهوض والاستقلال العلمي، وتدفعون ثمن نصرتكم للمستضعفين في العالم عندما اعتمدت إيران خيار الدفاع عن المظلوم في وجه الظالم، بدل التحريض الطائفي والمذهبي والديني والعرقي”.

وتوجّه حمدان إلى السفير الإيراني بالقول: “لقد شاركت لبنان بأتراحه قبل أفراحه التي غابت، وتألمت لجراحنا حتى شاركتنا الجراح، لينال منك العدو الصهيوني ولم يستطع. أنت جريح البيجر، وأبيتَ إلا أن تعود إلى عملك في لبنان والجرح لم يندمل، وليس غريبًا عليكم هذا، فأنت ابن هذه الثورة وابن عائلة قدّمت شهداء في سبيل انتصارها واستمرارها”، وتابع: “أخيرًا، لن نقول وداعًا بل إلى اللقاء إن شاء الله مع مهماتك الجديدة في بلدك الأم، مع الدعاء لكم ولعائلتكم الصابرة بالتوفيق والنجاح والفلاح”.

من جهته، شكر السفير الإيراني الرئيس نبيه بري وقيادة الحركة على “الحفل الكريم”، ولفت إلى أن “العلاقة بين لبنان وإيران كانت خلال الثورة الإسلامية، وبداية العلاقة كانت مع الدكتور مصطفى شمران وزير دفاع الثورة الإسلامية في إيران، واليوم هو يوم 47 عامًا على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وخلال 47 سنة واجهنا مؤامرات كثيرة، لأن العدو يستفيد من التكنولوجيا لضربنا، عبر الاغتيالات ومحاولة الانقلاب العسكري، وكل هذه المحاولات هُزمت بعزيمة الشعب الإيراني”.

وأكد أماني “بأننا سنواجه التحديات إما حربًا أو بالمفاوضات أو بالصمود، ونواجه هذه التحديات بالإرادة كما يواجه الشعب اللبناني العدوان بصموده ومقاومته”، وأشار إلى أن “تجربته في لبنان كلها جميلة، ومع إصابته بالبيجر وشهادة الأعزاء وعلى رأسهم أمين عام حزب الله العزيز السيد حسن نصرالله”، وشدد على أن “مواجهة إسرائيل واجبة، ونحن نعتبر بأننا أنصار الحق، وسنبقى على تواصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام