    لبنان

    أمن الدولة: تعرّض دورية لمحاولة اعتراض في تكريت – قضاء عكار وسقوط ضحية

      أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان في بيان لها الأربعاء عن “تعرّض دورية لمحاولة اعتراض في تكريت في قضاء عكار شمال لبنان أثناء اقتيادها موقوفًا، وسقوط ضحية”.

      وقال البيان إنه “عند الساعة 13:30 من تاريخ 11-2-2026، وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بشخص القاضي باسم تقي الدين، وأثناء قيام إحدى دوريات مديرية عكار الإقليمية بمهامها في بلدة تكريت، أقدم عدد من الأشخاص على محاولة اعتراض الدورية بالقوة والعمل على إطلاق سراح أحد الموقوفين، وأسفرت هذه الحادثة عن سقوط أحد المواطنين”.

      وإذ أسفت المديرية لـ”سقوط الضحية”، أكدت أن “الحادثة قيد التحقيق بإشراف القضاء العسكري، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه”.

      كما أكدت أنها “ستبقى تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتطبيق القانون، ضمن الأطر القانونية وتحت سقف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

