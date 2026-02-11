كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا

اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ان المدير العام للصندوق د. محمد كركي لطالما اكد أن التشدّد بالرقابة والمتابعة القانونيّة هو جزء أساسي من نهج حماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، معتبرًا أن ضبط الهدر والاستفادة غير المشروعة ينعكس مباشرة على تحسين التقديمات وتوسيع مظلّة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى نتائج أعمال الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة على شركتَيْن، تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال المزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة. وفي التفاصيل، تبيّن أن كلّ من شركة Hakim And Jad SARL Sigle Partner والتي يمتلكها عبد الحكيم الطرودي (سوري الجنسية) وشركة World Economy Magazine لصاحبها محمد العرب، لا تمارسان أي نشاط فعلي، وقد عمدتا إلى تسجيل 15 أجيراً وهميًّا (13 لبنانيّا و2 سوريًّا). لذلك تمّ شطبهم من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، مع المطالبة باسترداد التقديمات كافة التي استفادوا منها خلافًا للقانون.

وبعد استكمال المسار الإداري والرقابي، وبتوجيه من المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، مع الادعاء على كل من قد يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا، وقد سُجلت الدعاوى بتاريخ 6/2/2026 تحت الأرقام 321 و322.

وشدّد كركي على أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراء إداريا فقط، بل شرط أساسي لتحسين التقديمات وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكّدًا استمرار الملاحقات الجزائية لأي مخالفة أو تجاوز حفاظًا على حقوق وأموال المضمونين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام