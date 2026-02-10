الوزير سلامة أطلق استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية: الاستثمار في الإبداع لتعزيز القطاع المحلي وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل

اعتبر وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ان “الاستثمار في الابداع هو استثمار في الانسان وفي مستقبل البلاد”، مشددًا على أن” الابداع والثقافة لم يكونا يومًا قطاعين هامشيين، بل شكلا دومًا مساحة للحياة والمقاومة والأمل، وان القطاعات الثقافية والإبداعية صمدت بفعل مبدعينا”.

كلام الوزير سلامة جاء خلال إطلاقه استراتجية الصناعات الإبداعية والثقافية في لبنان من مقر المكتبة الوطنية- الصنائع ، بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد حنين السيد وعامر البساط والمديرين العامين للثقافة والاثار الدكتور علي الصمد، مستشار وزير الثقافة المعمار جاد تابت ،والمهندس سركيس الخوري، وحشد من الفاعليات والهيئات المعنية في القطاعات الثقافية في لبنان.

وقال الوزير سلامة:”إن الاستثمار في الإبداع هو استثمار في الإنسان، وفي مستقبل البلاد، وفي توحيد هويّتنا، وتعزيز فخرنا الوطني، والمساهمة في التعافي الاقتصادي.”

وأضاف:” تطال الاستراتيجيّة تسعة قطاعات ثقافيّة وإبداعيّة وتمثّل خارطة طريق لنمو هذه القطاعات في لبنان، من خلال مبادرات وخطوات عملية مع التركيز على تطوير الأطر التشريعية، وتسهيل الإجراءات، ودعم التمويل، وبناء القدرات”.

وتابع سلامة:” ان هذه الاستراتيجية هي ثمرة مسار تشاركي واسع شمل مئات المبدعين والفاعلين الثقافيين، شاركوا في الملتقى الثقافي الوطني الذي نظمته الوزارة على مدى عدة أسابيع، وهدف إلى الغوص في الفرص والتحديات وصياغة مبادرات واقعية تنطلق من احتياجات القطاع نفسه، كما ارتكزت على عدد من الدراسات المحليّة والدوليّة في هذا الإطار حيث تشير الاستراتيجيّة إلى أن الاستثمار المنهجي في الصناعات الثقافية والإبداعية يمكن أن يعزّز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 5٪، ويوفّر ما يقارب 100 ألف فرصة عمل”.

واكد “أن وزارة الثقافة تترجم اليوم هذا الدور الاستراتيجي للقطاع الثقافي والإبداعي عبر سياسات وخطوات واضحة تدعم المبدعين، وتفتح آفاق العمل والاستثمار في القطاع الإبداعي، والتزام متابعة تنفيذ الاستراتيجية والعمل مع الشركاء في القطاعين الخاص والعام لتحويلها إلى مشاريع ملموسة تساعد في صون الهوية الثقافية اللبنانية، وتعزيز دور الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام