رفض عربي–إسلامي واسع لقرارات الاحتلال فرض “سيادة غير شرعية” في الضفة الغربية

أعربت دول عربية وإسلامية عن رفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية الجديدة الهادفة إلى فرض ما تُسمّى “سيادة غير شرعية” وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، محذّرةً من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان مشترك، أدان وزراء خارجية كلٍّ من تركيا، الأردن، مصر، السعودية، قطر، الإمارات، إندونيسيا وباكستان، القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، معتبرين أنها تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتسريعًا لسياسات الضمّ والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وشدّد البيان على أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا تترتّب عليها أي آثار قانونية، محذّرًا من أن استمرار هذه السياسات التوسعية من شأنه تأجيج العنف وتقويض أي أفق لحلّ الدولتين.

بدورها، طالبت القيادة الفلسطينية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي بعقد جلسات طارئة لإدانة القرارات الإسرائيلية الخطيرة، محذّرةً من أنها تنسف الاتفاقيات الموقّعة وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ويأتي هذا الموقف العربي–الإسلامي في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، يشمل التوسع الاستيطاني والاعتقالات وهدم المنازل، في مسار يُحذَّر من أنه يمهّد لضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة الأناضول