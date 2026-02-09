مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 9-2-2026

من منبرِ مركزِ لبنانَ الطبي – الحدت، أحدثِ مشروعٍ حيويٍّ يُلبِّي حاجاتِ المواطنينَ صِحيًا، ومن رسالةِ افتتاحِه الإنسانيةِ والاجتماعية، أطلَّ الامينُ العامُّ لحزبِ الل الشيخ نعيم قاسم في حديثٍ عن لبنان، البلدِ المهمِّ الذي استطاعَ الحفاظَ على استقلالِه، وأن يُحرِّرَ أرضَه. لبنانَ المهددِ بمشكلةٍ مركزيةٍ هي عداونٌ اسرائيليٌ اميركيٌ يَعتمدُ الاجرامَ والإبادةَ ولا يمكنُ ان يُمنَعَ ويواجَهُ الا بالقوةِ والتضامنِ والوَحدة.

ولمن يزرعُ الفتنةَ بينَ المقاومةِ والجيشِ اللبناني اكدَ سماحتُه انَ وعيَ الطرفينِ وأَدَها في مهدِها ، امّا التحالفُ مع حركةِ امل فمتجذر، وهما جسدٌ واحدٌ ورأيٌ واحدٌ في القضايا الأساسية، وبينَ حزبِ الله ورئيسِ الجمهوريةِ يوجدُ اختلافٌ في بعضِ الامور، لكنْ في الموقعِ الوطنيِّ كلاهُما مع وقفِ العدوان، ولا أحدَ “يلعب” بيننا، اكد الامينُ العام لحزب الله.

ومن سماحتِه ترحيبٌ بزيارةِ رئيسِ الحكومةِ نواف سلام الى الجنوبِ وموقفِه حولَ اعادةِ الاعمار ، اما طرابلس فتحتاجُ الى الاهتمامِ الحكوميِّ منعاً لتكرارِ كارثتيِّ القبة وباب التبانة.

في المشهدِ الجنوبيِّ اليوم، ردٌّ صارمٌ على المتنكرينَ للوحشيةِ الصهيونية، ردٌ جاءَ من الهبارية التي كانت ساحةً للبلطجةِ الاسرائيليةِ مع اختطافِ مسؤولِ الجماعةِ الاسلامية في حاصبيا ومرجعيون عطوي عطوي من منزلِه، وايضاً من بلدةِ يانوح التي قَدَّمت ثلاثةَ شهداءَ بينَهم طفل، ومن بلدةِ عيتا الشعب التي زَفّت شهيداً جديداً من اهلِها وابنائها.

وفي بنيانِ المنطقةِ المهدّدِ بالخرابِ جراءَ العدوانيةِ الاميركيةِ الصهيونيةِ و”اسرائيلَ” الكبرى، تقفُ الجمهوريةُ الاسلاميةُ في ايرانَ ثابتة، وفي ذكرى انتصارِ ثورتِها مواقفُ للامامِ السيد علي الخامنئي جددَ فيها ثقتَه بالشعبِ القويِّ الذي ازاحَ الطغيانَ عن وجهِ ايرانَ قبلَ سبعةٍ واربعينَ عاماً، وحمَى بلدَه في محطاتٍ عديدة، وسيبقى جاهزاً لحمايةِ ثرواتِه ووحدتِه.

امّا فلسطينُ، مركزُ القضايا، فغزةُ مستباحةٌ بعنجهيةِ بنيامين نتنياهو وتمرُّدِه على اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار، والضفةُ المحتلةُ تواجهُ اخطرَ مراحلِ التفتيتِ والتذويبِ في المشروعِ الاستيطانيِّ الصهيونيِّ مع اقرارِ حكومةِ العدوِ قوانينَ الكنيست لما يُسمى ضمَّ الضفةِ الى الكيانِ واطلاقِ يدِ المستوطنينَ وجماعاتِ الارهابِ الصهيونيِّ ضدَّ اهلَ الارض.

بقلم: يوسف شعيتو

تقديم: يوسف دياب

المصدر: موقع المنار