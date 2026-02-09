أبو عبيدة: العدو لن يستطيع حماية المستعربين من عدالة شعبنا

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن ما يقوم به العملاء المستعربون من أفعالٍ دنيئة بحق أبناء شعبنا ومقاوميه الشرفاء، يعكس تماهياً كاملاً مع الاحتلال وتنفيذاً لأجنداته وتبادلاً للأدوار معه.

وأضاف أن هؤلاء المخنثين لا يسترجلون إلا في مناطق سيطرة الجيش الصهيوني وتحت حماية دباباته، مشيراً إلى أن الغدر والاستقواء على المدنيين والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار ليس رجولةً، بل محاولة يائسة لإثبات الذات.

وأشار أبو عبيدة إلى أن المصير الأسود لأحفاد أبي رغال من كلاب الأثر وأدوات الاحتلال بات قريباً، وأن عاقبتهم ستكون القتل والزوال الحتمي، مؤكداً أن العدو لن يستطيع حمايتهم من عدالة شعبنا، ولن يجدوا في أرضنا الطاهرة حتى قبوراً تقبل جيفهم العفنة.

ووجّه التحية لأبطال المقاومة المحاصرين في شِعب رفح، الذين رفضوا الذلة والاستكانة، وفضلوا الشهادة على الاستسلام، مؤكداً أن قصتهم ستبقى تُدرّس للأجيال، وأن أسمائهم ستنقش في صفحات المجد.

المصدر: موقع القسام