بهية الحريري زارت معرض “صنع في الجنوب” في غرفة التجارة: نعتز بإصرار الجنوبيين على الصمود والإنتاج رغم المعاناة

اختتم في قاعة المعارض بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، معرض “صُنع في الجنوب” الذي نظمته “جمعية الريادة للتطوير التجاري والصناعي” برعاية الغرفة وبالتعاون معها، على مدى خمسة أيام، وشارك فيه أكثر من 60 عارضاً في مجالات الصناعة والتجارة وريادة الأعمال، ورافقته أنشطة فنية وتراثية وترفيهية.

وكانت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري زارت المعرض يرافقها مستشار مؤسسة الحريري لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور أدهم قبرصلي . وكان في استقبالها نائب رئيس الغرفة المهندس عمر دندشلي ورئيس الجمعية المنظمة للمعرض حسان قنبر ونائب الرئيس محمد الشامي، حيث جالت برفقتهم على اجنحة المعرض مطلعة ما يتضمنه من بضائع ومنتجات تجارية وصناعية وزراعية وحرفية وغذائية، واستمعت من العارضين الى شرح حولها. كما حضرت الحريري على هامش الجولة لوحة تراثية لفرقة الكوفية الفلسطينية ضمن الأنشطة المرافقة للمعرض .

وأثنت الحريري على تنظيم هذا المعرض وما يعبر عنه من رمزية للصمود الجنوبي، وقالت: “رغم الإعتداءات الإسرائيلية والمعاناة اليومية التي يعانيها أهلنا في الجنوب، هم أكثر اصراراً على البقاء بالأرض وعلى العمل والإنتاج والإبتكار والمبادرة، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا وللجنوب كله”.

من جهته رحب قنبر بالحريري والحضور وقال: “بإسم غرفة صيدا والجنوب وبإسم جمعية الريادة للتطوير التجاري والصناعي وكل المشاركين في المعرض نشكر حضوركم، زيارتكم غالية على قلوبنا، وبهذه المناسبة، واذا كان هناك ما يمكن ان يقال، وقد جئنا من النبطية المجروحة، ونحن في صيدا، فإننا نقول: تحية لروح الشهيد الرئيس رفيق الحريري ، وباختصار شديد أقول له “ما أحوجنا اليك” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام