افتتاح مركز لبنان الطبي – الحدت برعاية الأمين العام لحزب الله

برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، افتُتح بعد ظهر اليوم الإثنين مركز لبنان الطبي – الحدت، وذلك في احتفال حضره عدد من الشخصيات السياسية والدينية، إلى جانب فعاليات صحية واجتماعية.

ويأتي افتتاح المركز في إطار تعزيز القطاع الصحي وتوسيع الخدمات الطبية المقدَّمة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، حيث يضم المركز تجهيزات حديثة وكوادر طبية متخصصة، تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة وبمستوى متقدم.

وافتٌتح الحفل بكلمة لـ حسن عليق المدير العام للمركز .

وتم عرض تقرير حول المركز:

وتخلل الافتتاح كلمة لوزير الصحة ركان ناصر الدين:

المصدر: موقع المنار