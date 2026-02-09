الوزير هاني عرض مع وفد البنك الدولي تقدم مشروع Gate: تنظيم استيراد البطاطا وإعادة تقييم الاتفاقات الزراعية لحماية المصالح اللبنانية

شارك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في اجتماع لجنة الزراعة والسياحة النيابية، المنعقد برئاسة النائب أيوب حميد، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي النقابات والقطاعات المعنية.

وخُصّص الاجتماع لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته.

وقال الوزير هاني: “خلال الاجتماع جرى نقاش معمّق حول ضرورة حماية الإنتاج المحلي.”

وأضاف: “أنّ الاجتماع تناول أيضاً البدء بمناقشة إعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية، بما يضمن تحقيق توازن عادل في التبادل التجاري الزراعي وحماية المصالح اللبنانية “.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز صمود القطاع الزراعي، وتطوير السياسات العامة الداعمة له، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دعم المزارعين وحماية الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.

وكما استقبل وزير الزراعة في مكتبه وفدًا من البنك الدولي، في إطار الاجتماعات الدورية المخصّصة لمتابعة تنفيذ مشروع GATE وتقييم مستوى التقدّم المحقق في مختلف مراحله.

وخلال اللقاء,تم التأكيد على أنّ “التنفيذ يسير وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة وبوتيرة إيجابية جدًا، بما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة المشاريع التنموية”.

وتناول البحث الاستعداد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ عدد من الخطوات العمرانية على الأرض في أقرب وقت ممكن.

وكما تم الاتفاق بين الوزير هاني والبنك الدولي على عقد اجتماعات متابعة مرتين شهريًا، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ، ومعالجة أي تحديات محتملة، والحفاظ على الزخم الإيجابي للمشروع.

ويأتي هذا التعاون في سياق جهود وزارة الزراعة لتحديث البنية التحتية الزراعية، وتعزيز الاستدامة، ورفع إنتاجية القطاع، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحفيز التنمية الريفية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام