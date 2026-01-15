الوزير هاني وجه مؤازرة عاجلة للمزارعين في عكار بعد الفيضانات



تابعت وزارة الزراعة تداعيات الأحوال الجوية الأخيرة في منطقة عكار، حيث أدّت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات غمرت مساحات واسعة من السهول الزراعية، مسببة أضرارًا مباشرة في البُنى الزراعية، الخيم البلاستيكية وحقول الخضار والمزروعات الموسمية.

وفي خطوة سريعة لدعم المزارعين المتضررين، وجه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني المصلحة الإقليمية في عكار لاتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

إجراء كشف ميداني عاجل لتقييم حجم الأضرار في الأراضي الزراعية والخيم البلاستيكية والشتول والمحاصيل.

إعداد تقرير أولي خلال 72 ساعة يتضمن المعطيات العلمية والميدانية، لرفعه إلى المديرية العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تفعيل فرق المهندسين والفنيين الزراعيين لتقديم الإرشاد الزراعي الطارئ ونصائح الوقاية للحد من تفاقم الأضرار.

التنسيق مع البلديات والاتحادات البلدية لتسهيل عمليات المسح وتقديم الدعم في المناطق المتضررة.

وأكد الوزير نزار هاني “أن الوزارة ستظل إلى جانب المزارعين في عكار وكافة المناطق اللبنانية لمواجهة آثار التغير المناخي والأزمات التي تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، مع الاستمرار في تقديم برامج مساندة ومتابعة مباشرة لحماية الإنتاج الزراعي وتخفيف الأضرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام