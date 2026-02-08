قيادتا حزب الله وحركة أمل تتقبلان التعازي برحيل المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله في البازورية

تقبّلت قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله وقيادة إقليم جبل عامل في حركة أمل، وعائلة الفقيد المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله، والد الأمين العام لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، التعازي برحيله، في مجلس أُقيم في مجمع أبي عبد الله الحسين الثقافي في بلدة البازورية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، وعضو كتلة التنمية والتحرير علي خريس، ومعاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى الشيخ فايز علوية ووفد ضمّ أعضاءً من قيادة المنطقة، ومسؤول إقليم جبل عامل في حركة أمل المهندس علي إسماعيل ووفد من قيادة الإقليم، ومسؤول إعلام الحشد الشعبي في العراق مهند العقابي، وعلماء دين وشخصيات روحية، ورؤساء وأعضاء اتحادات ومجالس بلدية واختيارية، وعوائل شهداء، وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ورؤساء جمعيات وهيئات نقابية وعمالية، وحشود من مختلف القرى والمدن الجنوبية، حضرت لتؤكد وفاءها للراحل الفقيد والوقوف إلى جانب عائلته في هذا المصاب الجلل.

وخلال مجلس التعازي، تُليت آيات من القرآن الكريم والسيرة الحسينية إهداءً لروحه الطاهرة.

المصدر: موقع المنار