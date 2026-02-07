“أمن الدولة”: توقيف منفّذي جريمة سرقة محل تحويل أموال في الغبيري

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها السبت، أنه “في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجرائم والحفاظ على الأمن، وبنتيجة متابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية البقاع الإقليمية – مكتب زحلة، خلال أقل من 48 ساعة، المدعوين (ي. س. مكتوم القيد) و(ح. ي. سوري الجنسية)، بعد قيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره 12 ألف دولار أميركي من محل Wish Money لتحويل الأموال في منطقة الغبيري، بتاريخ 4/2/2026، بواسطة الكسر والخلع”.

وأضاف البيان أنه “جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً لإشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام