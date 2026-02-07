اليمن يؤكد ثبات موقفه الداعم لفلسطين ويجدد التزامه الأخلاقي والإنساني تجاه غزة

قال عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، إن القضية الفلسطينية تمثل واحدة من أبرز القضايا العصرية التي يتفاعل معها العالم، باعتبارها قضية محورية وقضية الأمة المركزية، لما تحمله من أبعاد إنسانية وسياسية وأخلاقية تتجاوز الجغرافيا والحدود.

وشدد بن حبتور خلال مشاركته اليوم السبت، في الندوة السياسية التي نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين تحت عنوان “تطورات المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر”، على أن الموقف اليمني تجاه فلسطين وغزة نابع من التزام أخلاقي وإنساني راسخ.

وأكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأهل غزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان وحصار، وبما ينسجم مع القيم الدينية والإنسانية والمواقف المبدئية للشعب اليمني.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله صبري أن الندوة السياسية التي نُظمت في هذا السياق جاءت لتؤكد من جديد موقف اليمن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه لكل أشكال التطبيع والتفريط، والتزامه بنصرة حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وأشار صبري إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات اليمن السياسية والدبلوماسية، باعتبارها معياراً أخلاقياً وإنسانياً يكشف حقيقة المواقف الدولية، ويُسقط ازدواجية المعايير التي تحكم تعاطي بعض القوى مع قضايا الشعوب المظلومة.

في السياق أفاد ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، أن الشعب الفلسطيني فجّر ثورته وقدم للعالم آياتٍ متواصلة من الصمود والتضحية على مدى عامين دون أن ينكسر، مشدداً على أن إرادة المقاومة بقيت حاضرة رغم كل أشكال العدوان والحصار والضغوط السياسية.

وأوضح أبو شمالة لدى مشاركته في الندوة أن الصراع مع العدو الصهيوني مستمر حتى استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة، لافتاً إلى أن كل الترتيبات التي يحاول العدو فرضها في المرحلة الأخيرة محكومة بالفشل، لأنها تتجاهل جوهر الصراع وتتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في أرضه وكرامته.

وانتقد ممثل حماس الابتزاز السياسي الأمريكي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن استغلال المعابر الإنسانية ومعاناة المدنيين الناتجة عن العدوان والحصار يمثل تسويقاً للحالة الصهيونية التي تتعامل مع نفسها ككيان فوق القانون الدولي، في ظل صمت وتواطؤ دوليين.

ولفت إلى أن الموقف اليمني الشجاع والمتميز يفرض على الأمة إعادة ترتيب أولوياتها، وجعل القضية الفلسطينية في موقعها الطبيعي كقضية الأمة المركزية، بعيداً عن محاولات التهميش أو الإلهاء بقضايا ثانوية.

وثمّن أبو شمالة مواقف الشعب اليمني وحركة أنصار الله، ووجّه الشكر لقيادتها وعلى رأسها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، وتحركاً عملياً وواعياً لمجابهته على المستويين السياسي والمعنوي.

المصدر: المسيرة نت