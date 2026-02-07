“الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة”: نقف مع إيران في وجه أي عدوان

أكد “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” في بيان له “تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع سماحة الامام القائد السيد علي الخامنئي، في ظل التصعيد الخطير والتهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال”، محذرا من “تداعيات أي عدوان محتمل على أمن المنطقة واستقرارها”.

ودان البيان “بشدة أي تهديد أو تحريض يستهدف القيادة الإيرانية”، ولفت الى أن “المساس بالقائد الخامنئي يشكل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا للأعراف الدولية”، مؤكدا “رفضه منطق الحرب والتهديد العسكري والعقوبات الاقتصادية والحرب الإعلامية والنفسية المفروضة على إيران”، ومضيفا “نقف مع إيران في وجه أي عدوان”.

وفيما ذكّر البيان بسجل إيران التاريخي في دعم المقاومة ومواجهة الارهاب والمخططات الصهيونية، لفت إلى “أنها لم تشن حروبًا عدوانية، ووقفت في مواجهة الإرهاب، وقدمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن مبادئها”، ووجّه “رسالة دعم للشعب الإيراني”، داعيا “المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد، ورفع العقوبات، ورفض ازدواجية المعايير”.

وشدد الاتحاد على “موقفه الثابت بالوقوف إلى جانب إيران وقيادتها في مواجهة أي عدوان، ورفض الحرب، وتحميل من يشعلها المسؤولية الكاملة أمام الله والتاريخ والإنسانية”، وتابع “نقف مع السلام العادل الذي يحفظ كرامة الشعوب لا سلام الإذعان والاستسلام وقف مع الحق في وجه الباطل مهما تجبّر”.

المصدر: موقع المنار