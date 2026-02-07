ناصر الدين: وزارة الصحة حققت عام 2025 نقلة نوعية في ملف أدوية السرطان

شدّد وزير الصحة العامة في لبنان ركان ناصر الدين على “أهمية الرعاية الصحية الأولية في المدن والقرى، لكونها حجر الأساس في التشخيص المبكر”، مؤكّدًا “العمل على تعزيز مركز الرعاية الصحية الأولية في شحيم ليكون في خدمة أبنائها”.

كلام ناصر الدين جاء السبت في كلمة له خلال رعايته محاضرات توعوية حول مرض السرطان أُقيمت في مركز النادي الثقافي في شحيم، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان.

وقال ناصر الدين إن “الرابع من شباط هو اليوم العالمي للسرطان، وهو يوم توعوي بامتياز، لكنه للأسف يحمل طابعًا مأساويًا في لبنان، حيث إن أرقام الإصابة بالسرطان مذهلة ومقلقة”، مشيرًا إلى أن “وزارة الصحة أعادت تفعيل السجل الوطني للسرطان، ونشرت أرقام الأعوام 2022 و2023 و2024”.

وأوضح ناصر الدين أن “معدل الإصابة بلغ 224 حالة سرطان لكل 100 ألف نسمة، مع تسجيل أعلى نسب لسرطان الثدي لدى النساء وسرطان البروستات لدى الرجال”، لافتًا إلى أن “لبنان لا يزال متأخرًا على صعيد التوعية الصحية والتشخيص المبكر، وغالبًا ما نعالج النتيجة قبل السبب”.

وأضاف ناصر الدين أن “وزارة الصحة حققت في عام 2025 نقلة نوعية في ملف أدوية السرطان، إذ جرى توسيع البروتوكولات العلاجية، والانتقال من توزيع نحو 65 ألف علبة دواء في عام 2024 إلى ما يقارب 200 ألف علبة في عام 2025″، ولفت إلى أن “كلفة أدوية السرطان ارتفعت من 32 مليون دولار في عام 2024 إلى 103 ملايين دولار في عام 2025″، معتبرًا أن “هذه الأرقام تشكّل مؤشرًا خطيرًا على ازدياد عدد الإصابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام