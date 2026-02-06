الجمعة   
    لبنان وسوريا يوقّعان اتفاقية لنقل المحكومين بين البلدين

    وقّعَ لبنانُ وسوريا إتفاقيةً تشملُ نقلَ المحكومينَ من بلدِ صدورِ الحكمِ إلى بلدِ جنسيةِ المحكومِ في السرايِ الحكومي بحضورِ رئيسِ الحكومةِ نواف سلام ونائبِه طارق متري ووزيرِ العدل عادل نصار عن الجانبِ اللبناني، وعن الجانب السوري وزيرُ العدل مظهر الويس إلى جانب وفد دبلوماسي.
    متري وفي تصريحٍ بعدَ اللقاء أكد أنَ الإتفاقَ هو ثمرةُ جهودٍ وتعبيرٌ عن إرادةٍ سياسيةٍ مشتركةٍ بينَ البلدين، من جهته ، وزيرُ العدلِ السوري أشار إلى العملِ على إعدادِ خطةٍ زمنيةٍ لمعالجةِ ملفِ الموقوفين الذين لم يشمَلهم الإتفاقُ الحالي.

