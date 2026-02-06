القرض الحسن يستأنف صرف بدلات الإيواء الجديد لثلاثة أشهر

أعلنت جمعية مؤسسة القرض الحسن استئناف صرف بدلات الإيواء الجديد، وذلك بناءً على قرار صادر عن لجنة التعويضات المركزية، اعتبارًا من يوم الإثنين الواقع في 9 شباط 2026.

وبحسب مذكرة إدارية صادرة عن المؤسسة، فإن صرف الكمبيالات سيشمل الإيواء الجديد فقط ولمدة ثلاثة أشهر حصراً، على أن تكون هذه الكمبيالات مميّزة بلون مختلف ومُدوَّن عليها عبارة «خاص إيواء»، تفاديًا لأي التباس مع باقي أنواع التعويضات.

في المقابل، أوضحت المذكرة أن كمبيالات التعويضات السابقة، والتي تشمل الترميم، الأثاث، وبدلات الإيواء السابقة، ستبقى مجمّدة الدفع إلى حين صدور قرار لاحق بشأنها من الجهات المعنية.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم آلية صرف التعويضات، بانتظار استكمال الإجراءات المرتبطة ببقية الملفات العالقة.

المصدر: جمعية القرض الحسن