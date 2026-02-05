الخميس   
    لبنان

    وفاة امرأة جراء حريق داخل منزل في سحمر

      شبّ حريق منذ بعض الوقت داخل أحد المنازل السكنية في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما أسفر عن وفاة امرأة متأثرة بإصابتها.

      وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث عملت على إخماد النيران والسيطرة على الحريق، فيما جرى نقل الجثمان إلى مستشفى البقاع الغربي في سحمر. كما حضرت الأجهزة الأمنية المختصة وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

      وبحسب المعلومات الأولية، لا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الساعة، وقد فُتح تحقيق من قبل الجهات المعنية لتحديد ملابساته، في وقتٍ سُجّلت فيه أضرار مادية داخل المنزل.

      المصدر: مراسل المنار

