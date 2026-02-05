إندونيسيا | حفرة عملاقة تبتلع طرقًا ومزارع وبرج كهرباء في إقليم آتشيه

تسببت حفرة أرضية عملاقة في إقليم آتشيه الوسطى بإندونيسيا في ابتلاع أجزاء من طريق رئيسي ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى برج كهرباء عالي الجهد، في ظل استمرار توسعها خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت السلطات المحلية بأن مساحة المنطقة المنهارة ارتفعت من نحو سبعة وعشرين ألف متر مربع إلى ثلاثين ألف متر مربع خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يبلغ عمق الحفرة حاليًا قرابة مائة متر.

وأدى الانهيار الأرضي إلى تدمير مساحات كبيرة من المزروعات، لاسيما مزارع البن والفلفل الحار وقصب السكر، ما ألحق أضرارًا جسيمة بسبل عيش المزارعين في المنطقة.

كما ابتلع الانهيار جزءًا من الطريق الرئيسي الذي يربط الإقليم بالمقاطعة المجاورة، ما تسبب في تعطيل حركة النقل والتنقل.

وقالت وكالة إدارة الكوارث المحلية إن مؤشرات حركة الأرض في الموقع رُصدت للمرة الأولى في أوائل العقد الأول من الألفية، مشيرة إلى أن الظاهرة تتفاقم مع مرور الوقت.

من جهتها، أوضحت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية أن الانهيار ناجم عن طبيعة التكوينات الصخرية البركانية في المنطقة، التي تصبح عرضة للحركة والانزلاق عند تفاعلها مع المياه، خاصة خلال فترات الأمطار الغزيرة.

المصدر: وكالة يونيوز