الولايات المتحدة | الديمقراطيون يرغبون في استدعاء ترامب بشأن قضية إبستين

أفاد عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي روبرت غارسيا بأن الديمقراطيين يعتزمون مناقشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التحقيق المتعلق بالمجرم جيفري إبستين.

وقال غارسيا، وهو ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، في تصريح لقناة CNN: “أعتقد أن كل شيء يجب أن يناقش. نحن، بطبيعة الحال، نرغب في التحدث مع الرئيس ترامب، وهذا لا شك فيه”، وذلك ردا على سؤال حول نية الديمقراطيين في حال حصولهم على أغلبية في مجلس النواب دعوة ترامب للاستماع إليه بشأن قضية إبستين.

وأشار غارسيا إلى أن الجمهوريين “خلقوا سابقة جديدة” بتوجيه استدعاء للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للمثول أمام اللجنة ضمن إطار التحقيق، مؤكدا أن هذه الخطوة تكاد تكون فريدة، إذ لم يقدم أي رئيس أمريكي سابق إفادات أمام الكونغرس منذ عام 1983. وتعتزم اللجنة التركيز على علاقات كبار الديمقراطيين بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.

وتسيطر حاليا الأحزاب الجمهورية على كلا المجلسين في الكونغرس الأمريكي. وستجري الانتخابات النصفية في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2026، حيث يعاد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (33 عضوا).

في 30 كانون الثاني / يناير 2026، أنهت وزارة العدل الأمريكية نشر أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، بالإضافة إلى أكثر من ألفَي مقطع فيديو و180 ألف صورة، ضمن ملف المجرم جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، بما فيها الاعتداء على الأطفال.

وتشمل الوثائق عشرات الأسماء من أفراد العائلات الملكية، ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، ودبلوماسيين، وعلماء من دول متعددة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكان نشر الملف كاملا مطلبا لقانون أقره الكونغرس في تشرين الثاني / نوفمبر 2025 ووقعه ترامب، بينما توقفت الملاحقات القضائية ضد إبشتاين في الولايات المتحدة بعد انتحاره في زنزانته في آب / أغسطس 2019.

المصدر: روسيا اليوم