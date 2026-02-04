الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 12:46
    لبنان

    اتحاد الوفاء: للمشاركة في التجمع الجماهيري عصرا أمام مبنى الاسكوا

      دعا اتحاد الوفاء في بيان ، الى “المشاركة الواسعة في التجمع الجماهيري الحاشد الذي يُنظَّم اليوم عند الساعة الرابعة عصرًا، في وسط بيروت أمام مبنى الإسكوا، تحت شعار “كلّ الوطن مقاومة”، لافتا الى ان “هذه المشاركة تأتي في اطار التجمع الذي دعت اليه الأحزاب والقوى الوطنية، إلى جانب المنظمات الشبابية والطلابية، والنقابات والاتحادات العمالية، والجمعيات الأهلية، والناشطين على امتداد الوطن، إلى مشاركة واسعة في هذا التجمع، تأكيدًا على وحدة الموقف الوطني في مواجهة العدوان ودعمًا للثوابت الوطنية”.

      وشدّد على “حقّ اللبنانيين في إعادة إعمار بيوتهم وبلداتهم، وعلى رفع الصوت عاليًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال”، مجددًا “دعمه لخيار المقاومة في الدفاع عن لبنان وسيادته ووحدته الوطنية”، مؤكدا أن “المشاركة الشعبية الواسعة تشكّل موقفًا وطنيًا جامعًا ورسالة واضحة في وجه العدوان، وانتصارًا للوطن والمقاومة”.

      المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

