لبنان

ناصر الدين ممثلا الرئيس عون زار السفارة الايرانية معزيا

قام وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاربعاء بزيارة السفارة الإيرانية في بيروت معزيا بالشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الاسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وتمنى ناصر الدين ان “يجنب الله الجمهورية الاسلامية الايرانية كل مكروه”، سائلا “للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء”.

وأكد ناصر الدين باسم رئيس الجمهورية على ان “لبنان يؤكد حرصه على الاستقرار والسلام في المنطقة ويعوّل على دور أساسي للمجتمع الدولي في هذا المجال، لمنع كل ما من شأنه تهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام