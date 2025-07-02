تقارير مصورة

مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 2-7-2025

بكلِّ جِديةٍ ومسؤوليةٍ تَدرُسُ المقاومةُ الفلسطينيةُ مقترحَ وقفِ اطلاقِ النارِ الموضوعَ اميركياً على نارٍ تسابقُ زيارةَ بنيامين نتنياهو الى واشنطن، وبكلِّ بأسٍ وارادةٍ اُسطوريةٍ يَضربُ رجالُها العدوَّ الصهيونيَّ في قطاعِ غزة، قاطعينَ كلَّ اوهامِ قيادةِ الاحتلالِ بتحقيقِ انتصارٍ حاسمٍ على ارضِ الميدانِ، رغمَ عظيمِ التضحياتِ التي يُقدِّمُها الفلسطينيونَ قرابينَ على مذبحِ الامة..

حوادثُ صعبةٌ اَعلنَ عنها الاعلامُ العبريُ في القطاع، اعترفَ في حصيلتِها بجنديٍ قتيلٍ وعددٍ من الجرحى، تزامنت معَ اعلانٍ صهيونيٍ عن قبولِ مقترحِ ويتكوف لوقفِ اطلاقِ النارِ واعلانِ حماس عن اجراءِ مشاوراتٍ وطنيةٍ لمناقشةِ المقترحاتِ التي تَقدّمُ بها الوسطاء، وذلك في إطارِ الحرصِ على التوصلِ إلى اتفاقٍ يضمنُ إنهاءَ العدوان ، وتحقيقَ انسحابِ قواتِ الاحتلال، إضافةً إلى تأمينِ إغاثةٍ عاجلةٍ لأبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ المحاصر..

في لبنانَ المحاصَرِ بالاعتداءاتِ الصهيونيةِ والتهويلاتِ السياسيةِ والاعلاميةِ يَستكملُ المعنيونَ بحثَ الورقةِ الاميركيةِ لكتابةِ جوابٍ باحرفٍ وطنية، فيما أكدَ رئيسُ الحكومةِ نواف سلام اَنه لا يمكنُ تحقيقُ الاستقرارِ في لبنانَ في ظلِّ الاحتلالِ والعدوانيةِ الصهيونية، مُضيفاً امامَ المجلسِ الاقتصاديّ الاجتماعي أنَ الإصلاحَ الماليَ والاقتصاديَ يشكّلُ ركنًا أساسيًا في مسارِ التعافي الوطني..

في ايرانَ قرارٌ وطنيٌ اَبلغَهُ الرئيسُ مسعود بزشكيان لمن يعنِيهم الامرُ من جهاتٍ رسميةٍ ايرانيةٍ بوقفِ التعاونِ مع الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذَرية، وَسْطَ التفافٍ شعبيٍّ ورسميٍّ حولَ موقفِ القيادةِ وخِياراتِها بوجهِ العدوانيةِ الصهيونيةِ الاميركية.

عدوانيةٌ متواصلةٌ بفعلٍ سياسيٍّ اميركيٍّ امّا شقُها العسكريُّ فقد مُنِيَ بفشلٍ استراتيجي، حيثُ انتهت الحربُ بحسَبِ دراساتٍ وابحاثٍ صُحفيةٍ الى تعميقِ عزلةِ تل ابيب وخلقِ حالةِ تعبئةٍ وطنيةٍ واسعةٍ داخلَ إيران.

وبقرارٍ وطنيٍّ جامعٍ أكملَ اليمنيون واجبَ اسنادِ الشعبِ الفلسطينيّ ومجابهةِ العدوِ الصهيونيّ الاميركي مستهدفينَ بعمليةٍ نوعيةٍ جديدةٍ مطارَ اللد في مِنطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخ “فلسطين اثنان”.

المصدر: موقع المنار