ترامب يحذّر بريطانيا من التقارب مع الصين ويصفه بالخطير

حذّر الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” من توجّه بريطانيا نحو توسيع علاقاتها التجارية مع الصين، واصفًا ذلك بـ “الخطير”، في موقف يعكس تصاعد الضغوط الأميركية على حلفائها مع تنامي الانفتاح الأوروبي على بكين.

وجاءت تصريحات ترامب من واشنطن، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين، حيث أجرى محادثات مطوّلة مع الرئيس شي جين بينغ دعا خلالها إلى “علاقة أكثر تطورًا” تشمل تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وتعزيز اتفاقيات الاستثمار.

وأشاد ستارمر بخطوات عملية وُصفت بأنها “مدخل مهم لبناء الثقة”، من بينها تسهيلات السفر دون تأشيرة وخفض الرسوم على الويسكي البريطاني، معتبرًا أن “هذه الإجراءات تحمل فوائد اقتصادية مباشرة لبلاده”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن “لندن لن تُجبَر على الاختيار بين علاقاتها مع الولايات المتحدة أو الصين”، في وقت تتزايد فيه المخاوف الغربية من سياسات ترامب غير المتوقعة وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول تقيم شراكات اقتصادية مع بكين.

المصدر: وكالة رويترز