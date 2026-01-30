عراقجي لنظيره الأذربيجاني: على دول المنطقة مسؤولية منع استغلال أراضيها من أطراف ثالثة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأوضحت الخارجية في بيان أن الجانبين أكدا العزم المشترك على ترسيخ العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في الملفات متعددة الأطراف، ولا سيما القضايا المرتبطة بمنطقة القوقاز.

وأشار عراقجي، بحسب البيان، إلى التطورات الجارية في المنطقة، محذراً من تداعيات ما وصفها بـ“التدخلات التخريبية للولايات المتحدة” ونزعة الهيمنة لدى الكيان الإسرائيلي.

وشدد على المسؤولية المشتركة لدول المنطقة في مواجهة التهديدات التي تمسّ السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكداً ضرورة منع أي استغلال لأراضي هذه الدول من قبل أطراف ثالثة.

المصدر: وكالة أنباء فارس