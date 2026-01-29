الخميس   
    لبنان

    بو صعب بعد الاجتماع مع ممثلي العسكريين: الرئيس سلام ملتزم بإقرار حلّ عادل قبل نهاية شباط

      اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الاجتماع مع ممثلي العسكريين، ان “رئيس الحكومة نواف سلام جدّد التزامه بإقرار حلّ عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شباط والأجواء إيجابية”.

      وقال:” عقدنا اجتماعًا مطوّلًا مع ممثّلي العسكريّين في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، ووزيرَي الدّفاع الوطني ميشال منسى والدّاخليّة والبلديّات احمد الحجار، وانضمّ لاحقًا الى الاجتماع رئيس الحكومة ​نواف سلام”.​

      وتابع: ” والرئيس سلام جدد الالتزام بحل عادل، إضافةً إلى ما كان قد تمّ الاتفاق عليه بين العسكريّين المتقاعدين والرئيس سلام، في ما يتعلّق بالمساعدات المدرسيّة للعامَين 2025 و2026 والتعويضات العائليّة”.

      من جهته اكد رئيس رابطة “قدماء القوى المسلّحة اللّبنانيّة” النّائب السّابق ​العميد شامل روكز” الاصرار على الـ 50% ولا يمكن ان نقبل بشيء آخر”، وقال: “لسنا هنا كي نشحذ حقوقنا، وقد جدّدنا الاتفاق الّذي حصل بالأمس ونصرّ على إضافة ال 50 في المئة من الرّواتب مع نهاية شباط المقبل”.

      وأشار إلى ان “الدولة هي أرض وشعب وحكومة، ولكن من يلتفت إلى الشّعب وإلى عائلات الشّهداء؟ لم نعد نحتمل”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      تقرير مصور | زيادة رواتب القطاع العام تشعل سجالاً حاداً في مجلس النواب

      العسكريون المتقاعدون يقطعون طرقًا رئيسية بالإطارات المشتعلة تضامنًا مع زملائهم

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 29\1\2026

