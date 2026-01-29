الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملًا على بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة، ومنعت التجوّل فيها بذريعة حجج واهية، في إطار مخطط مدروس تنفّذه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وعاودت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، اقتحام بلدة حزما بعد ساعات من انسحابها منها، حيث أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أعادت الانتشار داخل البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المحال التجارية، وأجبرت أصحابها على إغلاقها.

وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة كافة بالحواجز العسكرية، ومنعت دخول وخروج المركبات، ما أدى إلى احتجاز عشرات المواطنين داخل مركباتهم أمام الحواجز العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت في وقت سابق من يوم الأربعاء، عقب اقتحام وإغلاق واسع استمر على مدار يومين، تخلله فرض حصار مشدد، ومداهمات واسعة للمنازل، وقيود قاسية على حركة المواطنين.

وبحسب إعلام محافظة القدس، بدأ الاقتحام عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء، حيث أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة والطرق الوعرة البديلة، وأقامت حواجز عسكرية وسواتر ترابية، ما أدى إلى شلل شبه تام في الحركة داخل شوارع البلدة.

وخلال الاقتحام، نفذت قوات الاحتلال عشرات عمليات المداهمة للمنازل والمحلات التجارية، واعتقلت 13 مواطنًا، إضافة إلى إجراء أكثر من 100 حالة تحقيق واستجواب ميداني داخل المنازل، تعرّض عدد من المواطنين خلالها للضرب والتنكيل. كما استولت قوات الاحتلال على أكثر من 35 مركبة ودراجة نارية، وثلاثة منازل في البلدة، حُوّل أحدها إلى مركز تحقيق ميداني، فيما استُخدمت منازل أخرى كثكنات عسكرية خلال فترة الاقتحام.

وخلال الليلة الماضية، كثّفت قوات الاحتلال مداهماتها، وألحقت أضرارًا واسعة بعدد من المنازل، ونفذت اعتداءات اتسمت بالتخريب المتعمّد للممتلكات وتفتيش الهواتف النقالة، فيما أفادت عائلتان بتعرّضهما لسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية أثناء اقتحام منزليهما.

كما تخلل الاقتحام إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين عند مداخل البلدة، ومنعهم من الدخول أو الخروج، ما دفع مدارس بلدة حزما إلى إعلان إغلاقها طوال فترة الاقتحام حفاظًا على سلامة الطلبة، في ظل الوجود العسكري المكثف داخل الأحياء السكنية. كذلك أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مخزن تجاري من دون إخطار مسبق.

