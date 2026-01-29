الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر

قالت وزارة الخارجية الدنماركية، الأربعاء، إن البلاد بدأت محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند، في ظل سعي الأطراف الثلاثة إلى حل أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي.

وقالت الوزارة في تعليق مكتوب لوكالة “رويترز” إن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعًا “لبحث كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة”.

وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام لأشهر بين الدنمارك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان في حلف شمال الأطلسي.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق من الأربعاء، أن واشنطن وضعت آلية بشأن غرينلاند، وأن اجتماعات فنية ستعقد مع مسؤولين من جرينلاند والدنمارك حول هذه القضية.

وتهدد مطالبات ترامب المتكررة بفرض السيطرة على غرينلاند، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في مواجهة روسيا والصين، بزعزعة العلاقات عبر المحيط الأطلسي، حتى مع تراجع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية واستبعاده الاستيلاء على الجزيرة بالقوة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2026، صرح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه تم التوصل إلى “إطار اتفاق” بشأن مستقبل غرينلاند.

وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بأن “الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

