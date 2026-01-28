الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 00:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    النائب الياس جرادي: توجّهوا جنوبًا لتتعلّموا الإبداع والتمسّك بالأرض والمقاومة

      قال النائب إلياس جرادي إنه في حال كانت هناك حاجة إلى تعلّم الإبداع الحقيقي، فعلى المعنيين التوجّه جنوبًا للاطّلاع على تجربة أبناء الجنوب في التمسّك بالأرض ومواجهة العدوَّين بالمقاومة.

      وأضاف جرادي أن هذا الدعم كان من المفترض أن تقدّمه حكومة تحتضن شعبها، داعيًا إلى التوجّه جنوبًا للتعلّم من هذا الشعب كيف يقاوم، وكيف يصنع المعجزات من أجل الثبات في أرضه.

      وتابع: «إن توجّهتم جنوبًا، أنصحكم أن يكون ذلك ليلًا، فقد رأينا صور الشهداء نجومًا في السماء، تدلّكم إلى درب الوطنية والهداية، ولعلّكم تهتدون».

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | تشييع ضحيتَي انهيار مبنى القبة في طرابلس

      تقرير مصور | تشييع ضحيتَي انهيار مبنى القبة في طرابلس

      بلدتا الدوير والشرقية تودّعان شهيدي الغدر الصهيوني

      بلدتا الدوير والشرقية تودّعان شهيدي الغدر الصهيوني

      النائبة حليمة قعقور تطالب بتراجع رسمي عن تصريحات وزير الخارجية

      النائبة حليمة قعقور تطالب بتراجع رسمي عن تصريحات وزير الخارجية