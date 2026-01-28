النائب الياس جرادي: توجّهوا جنوبًا لتتعلّموا الإبداع والتمسّك بالأرض والمقاومة

قال النائب إلياس جرادي إنه في حال كانت هناك حاجة إلى تعلّم الإبداع الحقيقي، فعلى المعنيين التوجّه جنوبًا للاطّلاع على تجربة أبناء الجنوب في التمسّك بالأرض ومواجهة العدوَّين بالمقاومة.

وأضاف جرادي أن هذا الدعم كان من المفترض أن تقدّمه حكومة تحتضن شعبها، داعيًا إلى التوجّه جنوبًا للتعلّم من هذا الشعب كيف يقاوم، وكيف يصنع المعجزات من أجل الثبات في أرضه.

وتابع: «إن توجّهتم جنوبًا، أنصحكم أن يكون ذلك ليلًا، فقد رأينا صور الشهداء نجومًا في السماء، تدلّكم إلى درب الوطنية والهداية، ولعلّكم تهتدون».

المصدر: موقع المنار