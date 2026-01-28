38 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء انهيار تربة قرب باندونغ الإندونيسية

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار التربة الذي وقع، السبت، قرب مدينة باندونغ في جزيرة جاوة الإندونيسية إلى 38 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء، في وقت لا يزال فيه العشرات في عداد المفقودين.

وبفعل الأمطار الغزيرة، طُمرت منازل قريتين تقعان على بعد نحو 25 كيلومتراً من باندونغ، رابع أكبر مدن البلاد، تحت أكوام من التربة المنهارة.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في باندونغ، أدي ديان بيرمانا، في بيان، إنه جرى التعرف على 38 جثة حتى بعد ظهر الأربعاء، فيما لا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن أكثر من 50 منزلاً دُمّر أو تضرر جزئياً، فيما جرى إجلاء أكثر من 650 شخصاً من المنطقة الواقعة غرب باندونغ.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بحذر شديد، في ظل مخاوف من وقوع انهيارات أرضية جديدة نتيجة عدم استقرار التضاريس واستمرار هطول الأمطار.

وكانت البحرية الإندونيسية قد أعلنت، الاثنين، أن الانهيارات الأرضية حاصرت 23 جندياً كانوا يخضعون لتدريبات في المنطقة استعداداً لانتشارهم على الحدود بين إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة.

وتأتي هذه الكارثة في أعقاب تحذيرات حكومية سابقة بشأن دور إزالة الغابات في تفاقم الفيضانات والانهيارات الأرضية، ولا سيما تلك التي شهدتها جزيرة سومطرة أواخر العام الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص ونزوح أكثر من 240 ألفاً.

وتُعدّ الكوارث الطبيعية، ومن بينها انهيارات التربة، ظاهرة شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الذي يمتد عادة من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس، نتيجة تشبّع التربة بالمياه.

المصدر: أ.ف.ب.