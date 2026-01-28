الأربعاء   
   28 01 2026   
   8 شعبان 1447   
   بيروت 18:26
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | صور تودّع الشهيد الإعلامي الشيخ علي نور الدين في موكب مهيب

    حزب الله والاعلام المقاوم يودعون الشهيد الاعلامي الشيخ علي نور الدين في مدينة صور .

    تقرير: جعفر عباس

