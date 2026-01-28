أبرز فوائد توت العليق الأسود..لماذا يُعتبر كنزًا غذائيًا؟

بعيدًا عن لونه الجذّاب، يمتاز توت العليق الأسود بنكهة فريدة وقيمة غذائية عالية تجعله خيارًا مُفضّلًا لدى الكثيرين.

ماذا تعرف عنه؟

ينتمي توت العليق الأسود إلى الفصيلة “الوردية”، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”مكتبة الطب الوطنية” في أمريكا.

ويوجد نحو 40 نوعًا مختلفًا من هذه الفاكهة حول العالم. وتُعدّ المناطق ذات الشتاء المعتدل والصيف الطويل الأكثر ملاءمة لنموّ هذه الثمار.

عادةً ما تُستهلك ثمار توت العليق الأسود طازجة أو مُجمّدة. وتُستخدم في مجموعة واسعة من الأطباق والمشروبات، بدءًا من الحلويات مثل الفطائر، والكعك، والمثلجات، وصولًا إلى السلطات، والعصائر، والمربيات.

كنز غذائي

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”مكتبة الطب الوطنية” في أمريكا أن توت العليق الأسود يحتوي على مجموعة غنيّة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، أبرزها:

-المغنيسيوم

-البوتاسيوم

-الكالسيوم

-الحديد

-فيتامين “أ”

-فيتامين “ب”

-فيتامين “سي”

-فيتامين “ك”

-فيتامين “هـ”



تمتاز ثمار توت العليق الأسود أيضًا بعدد من الفوائد الصحيّة، بحسب الموقع الإلكتروني “Cleveland Clinic” في أمريكا. وتأتي من بينها:



تحسين عملية الهضم ومستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد توت العليق الأسود في حصول الجسم على كمية مناسبة من الألياف الغذائية، والتي تُسهم بدورها فيما يلي:

-التحكّم في الوزن

-خفض الكوليسترول

-تخفيف الإمساك

-تنظيم مستويات السكر في الدم

تقليل الالتهاب

يُعدّ توت العليق الأسود غنيًّا بمُضادّات الأكسدة القوية المعروفة باسم “البوليفينولات”، والتي تحمي خلايا الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

قد تساعد صبغة “الأنثوسيانين” الموجودة في توت العليق الأسود بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

حماية وظائف الدماغ

كشفت الدراسات أن صبغة “الأنثوسيانين” قد تُسهم أيضًا فيما يلي:

-زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وتنشيط المناطق المسؤولة عن الكلام، والذاكرة، والانتباه

-تحسين القدرات اللغوية والذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف الخفيف أو المتوسط

الوقاية من السرطان

قد تُساعد صبغة “الأنثوسيانين” في إبطاء نمو السرطان أو الحدّ من تطوره. رغم استمرار الأبحاث في هذا النطاق، تُشير الدراسات الحالية إلى تأثيرات تشمل:

-منع التغيرات في الحمض النووي المُسبّبة للسرطان

-تدمير الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها

-تعزيز فعالية العلاج الكيميائي

-منع تحوّل الأورام إلى أورام سرطانية



يُعدّ توت العليق الأسود منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، إذ يحتوي كوب واحد على 62 سعرة حرارية و13.8 غرامًا من الكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا آمنًا وصحيًّا في الوقت ذاته.

ينصح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”وزارة الزراعة الأمريكية” باختيار الثمار المنتفخة واللامعة، وتخزينها في الثلاجة لبضعة أيام للحفاظ على جودتها.

المصدر: سي ان ان