بعد عمليات بحث استمرت 90 ساعة… انتشال جثة أليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس

تمكّنت عناصر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ مساء الثلاثاء من انتشال جثة الشابة أليسار المير من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في منطقة القبة بمدينة طرابلس شمال لبنان.

وذلك بعد عمليات بحث ورفع للأنقاض استمرّت قرابة 90 ساعة من دون توقّف، حيث قامت فرق البحث مؤخرًا باستخدام الآليات الثقيلة لتمكّنها من رفع الركام وانتشال جثة الشابة أليسار.

ويُذكر أنّ مبنى سكنيًا كان قد انهار في طرابلس فجر يوم السبت الماضي، وعملت فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض وإنقاذ المواطنين العالقين، فيما كان الجميع يترقّب نتائج البحث عن الشابة أليسار، ليتبيّن لاحقًا أنّها فارقت الحياة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام