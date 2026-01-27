بحرية حرس الثورة الإسلامية: امن مضيق هرمز مرتبط بقرارات طهران

أكدت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران امتلاكها قدرات عسكرية وعملانية متقدمة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، في إطار مواجهة الأعداء والتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.

وشددت البحرية على أن لديها إشرافاً كاملاً على منطقة الخليج، لافتة إلى أن أمن الممر الاستراتيجي لمضيق هرمز مرتبط بشكل مباشر بقرارات طهران، في ظل الإمكانات التي تتيح لها التحكم بمجريات الملاحة فيه.

وأوضحت أن دول الجوار تُعدّ دولاً صديقة، غير أنها حذرت من أن استخدام أراضي تلك الدول أو أجوائها أو مياهها الإقليمية ضد إيران سيجعلها تُصنّف أطرافاً معادية، وسيُتعامل معها على هذا الأساس.

وأكدت بحرية حرس الثورة الإسلامية قدرتها على إغلاق مضيق هرمز، استناداً إلى القدرات العملانية التي تمتلكها، مشيرة إلى أن إدارة المضيق انتقلت من الأسلوب التقليدي إلى أسلوب ذكي بالكامل يعتمد على تقنيات وإمكانات متطورة.

وأضافت أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يفرض عبئاً اقتصادياً كبيراً على الولايات المتحدة، محذرة من أن أي خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى اشتعال المنطقة بالنار التي تشعلها السياسات الأميركية.

المصدر: موقع قناة العالم