“نقابات العمال في النبطية”: ندعم مطالب القطاع العام والعاملين في البلديات

أكد رئيس “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية” حسين مغربل، في بيان له الثلاثاء، دعم موظفي القطاع العام والعاملين في البلديات، ودعا إلى صرخة غضب بوجه الانهيار المعيشي، مشدداً على أن الصمت لم يعد جائزاً في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

واعتبر مغربل أن سياسة تسكين الأوجاع لم تعد مجدية، وأكد أن المطالب المطروحة لا تهدف إلى الترف، بل إلى حماية حق البقاء والعيش الكريم لموظفين أفنوا سنوات خدمتهم في مؤسسات الدولة، محذّراً من أن تجاهل حقوقهم يشكّل ضربة لهيبة الإدارة العامة ودفعاً نحو تفككها.

وطالب مغربل بتصحيح جذري وشامل للأجور بما يراعي التضخم الحاد، ودمج المساعدات في أساس الراتب لضمان الحقوق، ولا سيما تعويضات نهاية الخدمة، رافضاً استمرار العمل بحد أدنى للأجور لا يفي بأبسط متطلبات المعيشة.

وشدد مغربل على أن موظفي وعمال البلديات يشكّلون خط الدفاع الأول في خدمة المواطنين، وطالب بالإسراع في دفع مستحقاتهم وتأمين التغطية الصحية والاجتماعية لهم، معتبراً أن دعم البلديات واجب وطني للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.

وأكد مغربل دعمه الكامل لمطالب الروابط النقابية، ولا سيما في قطاعي التعليم والإدارات العامة، محذّراً من خطورة سياسة الترقيع، كما أعلن تأييده لمطالب اتحادات قطاع النقل، داعياً الدولة إلى الالتزام بتعهداتها وتوسيع نطاق النقل المشترك ليشمل جميع المناطق اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام