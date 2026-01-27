بزشكيان يتهم أمريكا وأوروبا بالسعي للسيطرة على ثروات ايران ويدين دعم الغرب للجرائم الصهيونية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تعنيهما مصالح الشعب الإيراني أبداً، بل يسعيان فقط للسيطرة على ثروات البلاد من نفط وغاز. وانتقد الرئيس بزشكيان بشدة النهج النفاقي للغرب الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما يدعم أبشع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة ويؤيد بشكل سافر مثيري الشغب والعنف داخل إيران.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس بزشكيان خلال اجتماعه بالمحافظين من مختلف أنحاء البلاد، حيث شدد على أن الولايات المتحدة وأوروبا تتبنى موقفًا مزدوجًا تجاه الأحداث الأخيرة داخل إيران، قائلاً: “هذه الدول تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في حين أنها دعمت أبشع وأشد الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، كما أنها دعمت بشكل سافر مثيري الشغب وممارسات العنف خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران”.

وأضاف بزشكيان أن هذه الدول لا يقلقها مقتل أبناء الشعب الإيراني، موضحًا أن هدفها وطمعها الأساسي ينصبّان على النفط والغاز والموارد والثروات التي يمتلكها الشعب الإيراني.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أحد أهم المجالات التي يركّز عليها العدو لإلحاق الضرر بالبلاد هو معيشة المواطنين، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالبهم ونيل رضاهم، لأن ذلك يمثل وسيلة فعالة لإفشال مخططات العدو وتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.

المصدر: موقع قناة العالم